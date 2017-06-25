 عليك بزيت السمسم.. يحارب الجراثيم ويعالج هشاشة العظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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عليك بزيت السمسم.. يحارب الجراثيم ويعالج هشاشة العظام

عليك بزيت السمسم.. يحارب الجراثيم ويعالج هشاشة العظام
المناطق - وكالات

تحتوى بذور السمسم على العديد من المعادن والعناصر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس، التى تعمل على علاج العديد من الأمراض مثل خفض ضغط الدم والتخلص من القلق والاكتئاب والحماية من الأمراض السرطانية والتخلص من الالتهابات

وحسب ما ذكره موقع organicfacts، هناك العديد من الفوائد لزيت السمسم وهى:

1: يعمل زيت السمسم على تحسين صحة الشعر والقضاء على تساقطه فضلاً عن ذلك فهو يقضى على البكتيريا والالتهابات والحكة التى تهاجم فروة الرأس والشعر

2:يحتوى زيت السمسم على الزنك وهو من أهم المعادن فى الجسم ويعمل على مرونة الجلد ونعومته ما يساعد على الحد من ظهور بقع الداكنة والتخلص من علامات الشيخوخة والتجاعيد، ومن الممكن استخدام زيت السمسم لعلاج حروق الشمس وعلاج الفطريات

3:يحتوى زيت السمسم على مجموعه من الأحماض الأمينية غير المشبعة والتى تعمل على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ويحافظ على انخفاض مستويات الكولسترول وبالتالى الحد من تصلب الشرايين وحماية الجسم من النوبات القلبية والسكتة الدماغية

4: يعمل على نمو العظام حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر مثل النحاس والزنك والكالسيوم ، كما أنه يحمى الجسم هشاشة العظام وزيادة معدل نمو العظام وهو مفيد للأطفال وكبار السن.

5:يعمل زيت السمسم على التخلص من القلق والاكتئاب نظرًا لاحتوائه على عناصر تعمل على تحسين المزاج العام ويزيد من إفراز هرمون السعادة.

6: يفيد زيت السمسم صحة الفم، من خلال التخلص من الجراثيم والبكتريا التى تسبب الالتهابات وتسوس الأسنان.

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