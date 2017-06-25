 تحديث جديد لتطبيق إنستجرام يضم ميزة لتحديد من يمكنه رؤية صورك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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تحديث جديد لتطبيق إنستجرام يضم ميزة لتحديد من يمكنه رؤية صورك

تحديث جديد لتطبيق إنستجرام يضم ميزة لتحديد من يمكنه رؤية صورك
المناطق - وكالات

حصل تطبيق مشاركة الصور الشهير انستجرام على تحديث جديد يضم ميزة كان ينتظرها المستخدمون حول العالم، وهى تمكن الأفراد من تحديد عدد معين من الأشخاص يمكنهم رؤية الصور الخاصة بهم، فالميزة الجديدة التى يحملها تحديث إنستجرام يتيح للمستخدمين إنشاء قوائم مكونة من أفضل أصدقائهم الذين يريدون منهم أن يروا كافة صورهم.

وفقا لموقع “إندبندنت” البريطانى، فبدأت منصة مشاركة الصور الأشهر فى العالم اختبار ميزة جديدة داخل تحديث سيصل قريبا تسمح لك بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع مجموعات أصغر من الأشخاص، بدلا من كل من يتابعك.

والميزة الجديدة التى سيضمها تحديث إنستجرام من المقرر أن تعمل مع الصور العادية والتى يتم نشرها أيضا داخل قسم STORIES، وتتيح تحديد بالضبط الذين يمكنهم رؤية الصور الخاصة بك.

ذكر موقع THEVERGE الأمريكى، والذى رصد تحديث إنستجرام الجديد أن الميزة الجديدة ستحمل اسم Favorites وأنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الطريقة التى يستخدمها الناس بها انستجرام، لأن تحديد بعض الأشخاص داخل قائمة favourite سيجعلهم يشعرون بأنك أقرب إليك، ونتيجة لذلك، قد يكونون أكثر ميلا للإعجاب بالمشاركات.

وسيمكن تحديث انستجرام من إضافة أى من المتابعين أو إزالتهم من قائمة المفضلة، ولن يتم إخطارهم فى أى من الحالتين.

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