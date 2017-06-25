ثوب العيد رفع الطلب على محلات الخياطة 200 %

أكد مستثمرون في قطاع خياطة الملابس الرجالية لـ«عكاظ» أن الطلب على تفصيل الثياب ارتفع بنسبة 200% مقارنة مع إجمالي الطلب في بقية العام، نظرا إلى حلول عيد الفطر.

وأوضحوا أن شهر رمضان يمثل الموسم الأهم بالنسبة لمحلات الخياطة؛ الأمر الذي يدفع المحلات إلى الاستعداد المبكر للموسم من خلال تجهيز الأقمشة، وزيادة طاقم العمالة بما ينسجم مع حجم الطلب المرتفع.

وذكر المستثمر عبدالكريم اليحيى لـ«عكاظ» أن المدة التي يتطلبها تفصيل الثوب ما بين 2 – 3 ساعات في الغالب، بيد أن المحلات بسبب الطلب المتزايد خلال شهر رمضان تعطي الزبائن مدة لا تقل عن أسبوعين لاستلام الطلبات.

وأضاف: «غالبية الزبائن تطلب ثلاثة أثواب بموديلات وألوان متعددة، وغالبية المحلات تعمد لرفع ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، لتصل إلى 16 ساعة تقريبا، ويبدأ العمل في التاسعة صباحا، ويستمر حتى الثانية فجرا، من أجل الوفاء بالتزامات الزبائن قبل العيد».

وأضاف: «الطلب خلال شهر رمضان يرتفع بنسبة 200%، مقارنة مع إجمالي الطلب في بقية العام»، وفقا لـ”عكاظ”.

ووصف المستثمر طه الحميري موسم شهر رمضان بـ«محصول السنة الكاملة»؛ نظرا إلى ارتفاع الطلب على الثياب بمناسبة عيد الفطر.

وأشار إلى أن الموسم الرمضاني يبدأ غالبا في 20 شعبان كل عام، وتتقاطر الزبائن على المحلات لاختيار الأقمشة والموديلات.