 الرئيس اليمني : اليمن على أعتاب انتصارات كبرى جسدها الوعي الشعبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني : اليمن على أعتاب انتصارات كبرى جسدها الوعي الشعبي

الرئيس اليمني : اليمن على أعتاب انتصارات كبرى جسدها الوعي الشعبي
المناطق- واس

قدم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولقادة دول التحالف وشعوبها بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشاد فخامته بالجهود التي تبذلها المملكة و دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا أن اليمن على أعتاب انتصارات كبرى جسدها الوعي الشعبي اليمني الذي تجلّى من خلال صموده ودفاعه عن أرضه وعرضه.
وشدد هادي في خطاب وجهه للشعب اليمني مساء اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أهمية وحدة الصف لمواجهة التحديات والصعاب بأشكالها وأوجهها المختلفة، بالحكمة والحلم والقوة والصبر والتحمل للإسهام في البناء ومساندة الحكومة لخدمة وطنهم ومجتمعهم ووحدتهم وتوافقهم الوطني الذي أجمع عليه مختلف أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية هي التي صادرت أحلام اليمنيين بالتغيير، وآثرت إلا أن تشعل الحرائق, على أن تغادر السلطة لتحرق البلاد والعباد، وهي التي أغلقت كل سبل التشاور والحوار جرياً وراء أوهامها المريضة وسعياً وراء انتقام حاقد.
وأضاف الرئيس اليمني قائلاً: إننا على ثقة كاملة بأن كلمة الحق ستكون هي العليا وإننا ومعنا صوت الشعب الذي لا يقهر سنكتب كلمة النصر في النهاية حتى وإن طالت بنا الأيام واستبدت بشعبنا الأوجاع والآلام، ولم نكن يوماً دعاة حرب ، ولكن الطريق الذي فرض علينا لن نعود عنه حتى يعودوا إلى رشدهم ويحترموا إرادة الشعب، ويصونوا حقوق جيرانهم.

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