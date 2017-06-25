” بر أبها ” تُخرج زكاة فطر أكثر من 89 ألف فرد

بفضل الله تعالى أتمت جمعية البر بأبها مشروع استقبال وتوزيع زكاة الفطر لهذا العام 1438هـ ، حيث استقبلت زكاة فطر عدد 89.488 فرد تم توزيعها على عدد 5.593 أسرة بمدينة أبها وضواحيها وأجزاء من تهامة عسير ، حيث بلغ ما تم توزيعه اكثر من 224 طناً من الأرز .

صرّح بذلك فضيلة الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس الأمين العام لجمعية البر بأبها والذي أفاد بأن هذا المشروع يأتي من المشاريع الهامة المعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية البر بأبها – حفظه الله ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – حفظه الله ؛ والذي قام بزيارة المشروع خلال إقامته للإطلاع على سير عمله وطريقة جمع الزكاة وآلية توزيعها في الوقت الشرعي .

الجدير بالذكر بأن المخيم بدأ استقبال زكاة الفطر من اليوم 11 من رمضان وبدأ التوزيع ليلة 28 من الشهر المبارك .

وجمعية البر بأبها تهنئ كافة أفراد المجتمع بحلول عيد الفطر المبارك وتدعو الله أن يتقبل من المتصدقين صدقاتهم ومن الصائمين صيامهم .