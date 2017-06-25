مقتل وإصابة 40 شخصا في انفجار بريف إدلب قرب الحدود السورية التركية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في ثاني انفجار بريف إدلب قرب الحدود السورية مع تركيا.

وقال المرصد – الذي يتخذ من لندن مقرًا له – إنه تمكن من توثيق القتلى والجرحى من بينهم أطفال في ثاني انفجار يقع بسيارة مفخخة، الذي استهدف سوقًا ببلدة الدانا (في الريف الشمالي لمدينة إدلب).

وأشار إلي أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب خطورة حالات بعض المصابين. وكان انفجاران متزامنان وقعا في نفس البلدة بعد منتصف ليلة أمس وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.