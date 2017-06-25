رويترز: أردوغان يؤيد موقف قطر في شأن مطالب الدول العربية

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، خبرا مفاده أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤيد موقف قطر في شأن مطالب الدول العربية.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت قطر فى مراجعة قائمة المطالب التى قدمتها كل من السعودية، ومصر والإمارات والبحرين، بعد فرض المقاطعة على الدوحة، ولكن قالت قطر إن هذه القائمة غير قابلة للتنفيذ.

وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات التى فرضت مقاطعة على قطر قد طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة، وتقليص علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى.