ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1310 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن إلى 1310 حالة، منذ الـ 27 من أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في تغريده مقتضبة عبر حساب مكتبها في اليمن على “تويتر” ‏إن عدد حالات الاشتباه بمرض الكوليرا في اليمن تجاوز 200 ألف حالة اشتباه، بالإضافة إلى عدد 1310 حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وكان آخر إحصاء نشرته المنظمة العالمية الليلة الماضية، يشير إلى وفاة 1256 حالة، مما يعني ارتفاع حالات الوفاة بواقع 54 حالة.