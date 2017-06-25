 ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1310 حالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1310 حالة رويترز: أردوغان يؤيد موقف قطر في شأن مطالب الدول العربية هنأته بالمنصب وبعيد الفطر.. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية مقتل وإصابة 40 شخصا في انفجار بريف إدلب قرب الحدود السورية التركية ثوب العيد رفع الطلب على محلات الخياطة 200 % محافظ الخرج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك ” بر أبها ” تُخرج زكاة فطر أكثر من 89 ألف فرد الرئيس اليمني : اليمن على أعتاب انتصارات كبرى جسدها الوعي الشعبي الملك مغرداً : أهنئكم بعيد الفطر وأدعو الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها تحديث جديد لتطبيق إنستجرام يضم ميزة لتحديد من يمكنه رؤية صورك عليك بزيت السمسم.. يحارب الجراثيم ويعالج هشاشة العظام تقنية جديدة تترجم كلامك إلى أكثر من لغة بنفس الصوت

ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1310 حالة

ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1310 حالة
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن إلى 1310 حالة، منذ الـ 27 من أبريل الماضي.
وقالت المنظمة في تغريده مقتضبة عبر حساب مكتبها في اليمن على “تويتر” ‏إن عدد حالات الاشتباه بمرض الكوليرا في اليمن تجاوز 200 ألف حالة اشتباه، بالإضافة إلى عدد 1310 حالات وفاة مرتبطة بالمرض.
وكان آخر إحصاء نشرته المنظمة العالمية الليلة الماضية، يشير إلى وفاة 1256 حالة، مما يعني ارتفاع حالات الوفاة بواقع 54 حالة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>