7 مضاعفات صحية ناتجة عن المجهود البدنى الشديد.. تعرف عليها

إذا كنت تمارس أى نوع من الرياضة يجب أن تنتبه جيدًا لجسمك وتتجنب أى مشاكل صحية قد تنتج نتيجة بذل مجهود بدنى كبير، وفى هذا الصدد ذكر الدكتور مراد عاصم استشارى العلاج الطبيعى والطب الرياضى، عددا من المضاعفات الصحية الناتجة عن ممارسة رياضة عنيفة أو القيام بمجهود بدنى شديد أدى إلى حدوث خلل بوظائف الجسم وتتضمن الآتى:

1. الشعور بالدوخة

2. زغللة فى العين

3إفراز الكثير من العرق

4.الإغماء.

6.الهبوط وعدم القدرة على التنفس.

7.عدم انتظام ضربات القلب.

ويقول مراد عاصم أن التعرض لهذه المضاعفات ناتج عن الإجهاد البدنى الشديد للجسم وانخفاض درجة حرارة الجسم، موضحًا أن من الضرورى القيام ببعض الإسعافات لإنقاذ الشخص سريعًا من أى مضاعفات قد تؤدى بحياته .

وتابع أنه من الإسعافات التى يتم القيام بها الآتى:

1. إلقاء ماء بارد على المريض لإعادة درجة حرارة الجسم.

2.قم برفع قدمه لأعلى لضخ الدم ناحية المخ.

3.يجب وضعه فى غرفة بها تكييف وليس بمكان به حرارة مرتفعة.

4. يتم إعطاؤه كوب ماء مضاف إليه محلول معالجة الجفاف عند الأطفال، وذلك لإعادة توازن الجسم.