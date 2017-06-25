خادم الحرمين يغادر مكة ويصل جدة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم مكة المكرمة بعد أن قضى – حفظه الله – العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة اليوم.