الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في تعز

أحبط الجيش اليمني، محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في محيط معسكر ‏التشريفات شرقي مدينة تعز وذلك إثر عملية تسلل فاشلة للميليشيات.‏

وأفاد مصدر عسكري يمني ‏في تصريح لموقع موقع /26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم أن مواجهات نشبت بين الجانبين تمكن خلالها الجيش من دحر ‏مقاتلي المليشيات وتكبديهم خسائر كبيرة.‏

وشهدت جبهة الضباب غربي المدينة مواجهات بين الجانبين تركزت في محيط جبل المنعم ‏وقرية تبيشعة إثر محاولة تسلل للمليشيا من ‏مناطق غرب جبل المنعم.‏

وأشار المصدر إلى مصرع ما لايقل عن 10 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين في ‏غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الانقلابيين في مديرية موزع، غربي ‏محافظة تعز.‏