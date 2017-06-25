 الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في تعز

الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في تعز
المناطق - وكالات

أحبط الجيش اليمني، محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في محيط معسكر ‏التشريفات شرقي مدينة تعز وذلك إثر عملية تسلل فاشلة للميليشيات.‏

وأفاد مصدر عسكري يمني ‏في تصريح لموقع موقع /26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم أن مواجهات نشبت بين الجانبين تمكن خلالها الجيش من دحر ‏مقاتلي المليشيات وتكبديهم خسائر كبيرة.‏

وشهدت جبهة الضباب غربي المدينة مواجهات بين الجانبين تركزت في محيط جبل المنعم ‏وقرية تبيشعة إثر محاولة تسلل للمليشيا من ‏مناطق غرب جبل المنعم.‏

وأشار المصدر إلى مصرع ما لايقل عن 10 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين في ‏غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الانقلابيين في مديرية موزع، غربي ‏محافظة تعز.‏

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