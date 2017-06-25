الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في تعز

أحبط الجيش اليمني، محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية إلى مواقعه في محيط معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز وذلك إثر عملية تسلل فاشلة للميليشيات.
وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع موقع /26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم أن مواجهات نشبت بين الجانبين تمكن خلالها الجيش من دحر مقاتلي المليشيات وتكبديهم خسائر كبيرة.
وشهدت جبهة الضباب غربي المدينة مواجهات بين الجانبين تركزت في محيط جبل المنعم وقرية تبيشعة إثر محاولة تسلل للمليشيا من مناطق غرب جبل المنعم.
وأشار المصدر إلى مصرع ما لايقل عن 10 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الانقلابيين في مديرية موزع، غربي محافظة تعز.
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