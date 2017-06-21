أمير الجوف يتقدم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك

أدى جموع المسلمين في منطقة الجوف صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1438 هـ يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن

عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن بدر بن عبد العزيز ، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا‪ .

وقد أم المصلين إمام وخطيب الجامع الشيخ هشام بن دخيل الربيع الذي حث الناس في خطبة العيد على تقوى الله عز وجل في السر والعلن وإخلاص العبادة له وحده دون سواه.

وقال يأتي هذا العيد ونحن في هذه البلاد نعيش نعمة كبيرة وهي نعمة الأمن واجتماع الكلمة بين الراعي والرعية ، مما

أقض مضاجع أعدائنا وحسادنا ، وأنت ياعبدالله لا يخفاك ما يحاك لهذه البلاد من أعداء الإسلام ومن الحاقدين الحاسدين الموتورين الذين امتلأت قلوبهم حنقاً وغيضاً وهم يرون بلادك آمنة مطمئنة مؤتلفة.

وأضاف الشيخ الربيع لنكن ياعباد الله درعاً لهذه البلاد ، بلاد التوحيد والسنة ولنحذر من دسائس أعدائنا ، ولنتق الله ياعباد الله ونلزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن هذا هو مقتضى العقل الصحيح والنص الصريح .

‪ودعا الشيخ الربيع إلى البر والإحسان والتصدق على الفقراء والمساكين وصلة الأرحام وبر الوالدين والتسامح والتصافح وحسن القول ، حامدا الله على ان من علينا بنعمة الأمن والأمان ، مذكرا الجميع ماكنا عليه في السابق من جوع وخوف وفقر وشتات

قبل ان توحد هذه البلاد على يد المؤسس المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – وما أصبحنا عليه اليوم من عظيم الأمن والائتلاف ودر الارزاق فلله الحمد والشكر .

بعد ذلك صافح سمو أمير منطقة الجوف المصلين وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة المباركة‪ .كما أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في كل من محافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز والقرى التابعة لمنطقة الجوف.