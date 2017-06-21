 أمير الجوف استقبل المواطنين والمسئولين المهنئين بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الجوف استقبل المواطنين والمسئولين المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الجوف استقبل المواطنين والمسئولين المهنئين بعيد الفطر المبارك
الجوف : محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا صباح اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن بدر بن عبدالعزيز اليوم جموعاً من المواطنين وأعيان وعمد الأحياء
وأعضاء مجلس المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك .
كما استقبل سموه رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نايف بن زايد الزايد وعددا من القضاة.
واستقبل سمو أمير منطقة الجوف كبار ضباط الأمن العام وقادة القطاعات العسكرية ومدراء الإدارات الحكومية في منطقة الجوف وبادلهم السلام والتهنئته بعيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.
حضر الاستقبال وكلاء الإمارة .
بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .

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