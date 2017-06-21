أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، بقصره بحي الصفراء بمدينة بريدة ، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك ، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي ، وجمعٌ من المواطنين ، ومديري الإدارات الحكومية ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وبادلهم سمو الأمير فيصل بن مشعل التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة ، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والأمن والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ.

واستنكر سمو أمير القصيم محاولة الإرهابيين استهداف المسجد الحرام ، مشيراً إلى أن هذا العمل الإجرامي لم يراع منفذوها حرمة الحرم المكي الشريف وحرمة هذا الشهر الكريم ، وحرمة الأنفس التي حرمها الله تعالى ، والذي يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومع كافة الشرائع السماوية والأعراف والقيم الإنسانية ، حيث تجردت هذه الفئة الإرهابية الضالة من كل المعاني الإنسانية والأخلاقية ، باستهداف أطهر البقاع إلى الله في شهر فضيل ، لقتل وترويع المصلين الآمنين.

منوهاً سمو أمير منطقة القصيم ، بما تنعم به المملكة من أمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، مشيداً بجهود الجهات الأمنية المتواصلة ، وبما حققه ويحققه رجال الأمن من إنجازات يفخر بها كل مواطن ومقيم في المملكة ، ومن ضربات استباقية في كشف وإحباط المخططات الإجرامية للفئة الضالة ، مشيداً بيقظة رجال الأمن الذين يحظون بشرف حماية المقدسات وأمن الحرمين الشريفين ، وإخلاصهم لوطنهم وقيادتهم وحرصهم على أمن أبناء الوطن والمقيمين على ثرائه ، مؤكداً أن رجال الأمن لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته ، متسلحين بالإيمان والإخلاص لدينهم أولاً ، ثم لقيادتهم ووطنهم ، وهذا هو ديدن أبناء هذا الوطن الغالي .

وقد تناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدة سمو أمير القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، ووكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب.