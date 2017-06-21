نائب أمير القصيم يعايد المرضى المنومين بمركزي بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة، زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، اليوم المرضى المنومين بمستشفى بريدة المركزي ،مقدماً لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو النائب للمرضى تهنئة سمو أمير المنطقة بعيد الفطر ،فيما قدم لهم الهدايا بهذه المناسبة ، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

رافق سموه في زيارته وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ومساعد مدير شرطة القصيم اللواء أحمد بن صالح العضيب ، ومدير الشؤون الصحية بالقصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، ومدير مستشفى بريدة المركزي بالإنابة ممدوح العنزي ، وأمين الغرفه التجارية بالمنطقة أمين عام لجنة أصدقاء المرضى ببريدة زياد المشيقح ، والمدير التنفيذي للجنة ببريدة مساعد بن محمد الفوزان ، وعضو اللجنة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري.