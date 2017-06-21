 نائب أمير القصيم يعايد المرضى المنومين بمركزي بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير القصيم يعايد المرضى المنومين بمركزي بريدة أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك أمير الجوف استقبل المواطنين والمسئولين المهنئين بعيد الفطر المبارك امير تبوك يتقدم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك أمير الجوف يتقدم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك أمير الجوف يزور رؤساء المحاكم ويبادلهم التهنئة بعيد الفطر الثوار يسيطرون على أغلب مدينة البعث ويقتلون ضابطا كبيرا بدء توطين 3 أقسام في شركات التأمين مطلع يوليو المقبل سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy Folder 2 القابل للطى الرئيس اليمني يدعو قوات الجيش في حضرموت إلى رفع جاهزيتها الأمنية والعسكرية شاهد.. مقتل 15 و فقدان 118 جراء الانهيار الأرضي في الصين أردوغان: أؤيد قطر .. والدعوة لإغلاق القاعدة التركية “عدم احترام” لنا

نائب أمير القصيم يعايد المرضى المنومين بمركزي بريدة

نائب أمير القصيم يعايد المرضى المنومين بمركزي بريدة
المناطق / بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة، زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، اليوم المرضى المنومين بمستشفى بريدة المركزي ،مقدماً لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك.
ونقل سمو النائب للمرضى تهنئة سمو أمير المنطقة بعيد الفطر ،فيما قدم لهم الهدايا بهذه المناسبة ، متمنياً لهم الشفاء العاجل.
رافق سموه في زيارته وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ومساعد مدير شرطة القصيم اللواء أحمد بن صالح العضيب ، ومدير الشؤون الصحية بالقصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، ومدير مستشفى بريدة المركزي بالإنابة ممدوح العنزي ، وأمين الغرفه التجارية بالمنطقة أمين عام لجنة أصدقاء المرضى ببريدة زياد المشيقح ، والمدير التنفيذي للجنة ببريدة مساعد بن محمد الفوزان ، وعضو اللجنة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>