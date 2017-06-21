 أمير القصيم ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين

أمير القصيم ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين
المناطق / بريدة

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في مصلى العيد الشمالي بحي الصفراء في مدينة بريدة.
وأم المصلين قاضي الاستئناف بمحكمة القصيم الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي الذي ألقى خطبتيْ العيد، وأوصى المسلمين فيهما برفع ذكر الله والتكبير ؛ فهي أعياد التكبير, لقول الله جل جلاله {ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}؛ مشيراً إلى أن التكبير تعبد لله وتقرب له.
وأكد أن العيد فرحة وصلة للأقارب والأرحام ، وتواصل فيما بينهما ، حامداً الله على ما أنعم به علينا أن أعاننا على صيام شهر رمضان وقيامه ، وعلى نعمة الأمن والأيمان ، داعياً الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهم بعونه وتوفيقه ، وأن يحفظ جنودنا البواسل ، ورجال أمننا حماة الحرمين الشريفين من كيد الكائدين والإعداء والمخربين.
وقد أدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، ومديري الدوائر الحكومية، وعدد من المسؤولين من عسكريين ومدنيين في المنطقة.

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