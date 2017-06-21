محافظ البكيرية يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى

أدى محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد بالمحافظة مع جموع المصلين.

وبعد أدى الصلاة استقبل “الخليفة” عدداً من المسؤولين والمواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة صباح اليوم للتهنئة بعيد الفطر المبارك , وهنأ محافظ البكيرية الجميع بمناسبة عيد الفطر السعيد ورفع خلال حديثه للأهالي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ولصاحب السمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه , سائلاً الله أن يعيده علينا بالخير والمسرات، وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما قام “الخليفة” رئيس لجنة أصدقاء المرضى بزيارة المرضى المنومين في مستشفى البكيرية العام؛ وذلك للاطمئنان عليهم وتهنئتهم وكان في استقباله لدى وصوله مدير المستشفى الدكتور خالد بن فراج البجيدي وعدد من أعضاء لجنة أصدقاء المرضى يتقدمهم الشيخ صالح الدخيل الله ومنسوبي المستشفى ,و قدم المحافظ الهدايا والمعايدات إلى المرضى وسط مشاعر إنسانية دافئة عبّر عنها المرضى بالشكر والتقدير لهذه الزيارة التي جاءت في وقت هم في أمس الحاجة فيه إلى الشعور بالفرحة والأمل في الشفاء والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومعاودة حياتهم الطبيعية بشكل أفضل مما هو عليه الآن.

وخلال زيارته أكد “الخليفة” على أهمية التواصل بين المجتمع الواحد بناء على تعاليمنا الإسلامية السمحة في المشاركة والتواصل ,واعرب المحافظ عن شكره وتقديره لعضو لجنة أصدقاء المرضى الشيخ صالح بن علي الدخيل الله على تبرعه بالهدايا المقدمة للمرضى سائلاً الله العلي القدير ان يجعلها في ميزان حسناته.

وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور “البجيدي” مدير مستشفى البكيرية العام الشكر لمحافظ البكيرية على هذه الزيارة وهذه اللافتة الإنسانية من أعضاء لجنة أصدقاء المرضى و هذا ليس مستغرب على أهالي وأبناء البكيرية.