 أمير الباحة يتقدم جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يتقدم جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك

أمير الباحة يتقدم جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك
المناطق-عبدالرحمن سفر

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في جامع الملك فهد بمدينة الباحة.

وادى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حسام بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن حسام بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود ووكيل امارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري وعدد من المسؤولين

وأم المصلين فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني الذي هنأ المصلين في خطبته على ما أفاء به الله على عباده من صيام وقيام وعبادة خلال الشهر الفضيل ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتقبل من الجميع طاعاتهم .

وتحدث عن فضائل العيد التي تزيد من الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع حاثا المصلين على صلة الارحام والتسامح واصلاح ذات البين والعطف على الفقراء والمساكين ، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقيادتها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما أقيمت صلاة عيد االفطر المبارك بالمصليات والجوامع في مختلف المحافظات والمراكز بمنطقة الباحة
من جهة ثانية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم ، المهنئين من اصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وذلك في قصر سموه بالبريدة بمدينة الباحة.

ورفع سموه في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
وقدم مسؤولو وأهالي الباحة التهنئة لسموه بهذه المناسبة السعيدة ، فيما بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حسام بن سعود ،وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن حسام بن سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود ، ووكيل امارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير شرطة الباحة اللواء عَلَي بن محمد آل هادي ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة .

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