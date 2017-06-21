امير الباحة يفتتح مهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه و ملعب الشيخ الحمراني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حفل افتتاح ملعب الشيخ علي بن محمد الحمراني ووضع حجر الاساس للحديقة المائية التي انشئت على نفقة ابنه الشيخ عبدالله الحمراني.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومحافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي والشيخ عبدالله الحمراني .

ثم أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا ًبافتتاح الملعب عقب ذلك اخذ سموه مكانه في الحفل وعزف السلام الملكي ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، بعدها القى معرف بلدة الحمران احمد سعيد هلال كلمة اكد فيها الانتماء الصادق والولاء للقيادة الحكيمة موضحا اهمية الشراكة المجتمعية ودور رجال الاعمال في تنمية المجتمع مثمنا للشيخ الحمراني دعمه هذا المشروع .

ثم القيت قصيدة شعرية بعدها شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا تضمن مراحل المشروع اذ تقدر المساحه الاجماليه للملعب الرياضي 8231م متربع بسعة 800 مقعد ويتكون من ملعب أولمبي لكرة القدم ، وملحق به مبان إدارية وصالات ألعاب رياضية داخلية، و مبنى خاص بالملابس والخدمات، إضافة إلى المواقف والساحات الخارجية كما يشمل المشروع في مرحلته الثانية انشاء الحديقة المائية بمساحة تزيد عن ٨٠٠٠م على الطريق السياحي المطل على ساحل تهامة ويضم نافورة مائية رئيسية ذات منظر خلاب محاطة بعدة برك مائيةومسطحات خضراء مزودة بالعاب ترفيهية وممشى ومواقف للسيارات .

عقب ذلك وضع سمو أمير الباحة حجر الاساس للحديقة المائية وفي ختام الحفل عبّر الشيخ عبدالله بن علي الحمراني عن سعادته بتشريف سمو امير منطقة الباحة لإفتتاح الملعب الرياضي ووضع حجز الاساس للحديقة لتكون اضافة للخدمات التنموية والحضارية التي تزخر بها المنطقة

من جهة ثانية افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الليلة الماضية مهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه 38 وفور وصول سموه تجوّل في مرافق المهرجان مستمعاً إلى شرحٍ مفصل من محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي عن ما تضمنه المهرجان من خيمة للتسوق تحتضن تحت سقفها أكثر من 160 محلاً يُعرض من خلالها جميع مستلزمات الأسرة من ملابس نسائية ورجالية وأطفال ، ومحال لبيع العطور والإكسسوارات ، وأدوات التجميل , وكذا المحلات الخاصة ببيع الأواني المنزلية ، والجوالات ، والمفروشات ، إلى جانب اطلاعه على خيمة مستقله للأسر المنتجة تشمل 30 ركناً للمأكولات الشعبية ، وحرف تقليدية ، ومنسوجات نسائية تشتهر بها المنطقة.

بعد ذلك شاهد سموه أبرز ما يُقدم من فعاليات بمسرح الطفل ، والألعاب الكهربائية ، والمطاعم ، إضافة إلى حديقة الحيوان التي تضم العديد من الحيوانات المفترسه .

وفي ختام الزيارة أشاد سمو أمير منطقة الباحة بمهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه ، وبما شاهده من معروضات وفعاليات مميزة تُسهم في استقطاب الكثير من أهالي المحافظة وزوار المنطقة ، متمنياً أن تلبي تلك الفعاليات رغبات الزوار والمصطافين لقضاء وقت أطول في ربوع الباحة ، حاثاً الجميع بمضاعفة الجهد وإبراز ما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية والتعريف بالمواقع السياحية والمتنزهات والغابات وتنفيذ فعاليات الصيف لتحقيق رغبات الأهالي والزوار .