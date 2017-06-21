ولي العهد يشارك مصابي رجال الأمن محبطي استهداف المسجد الحرام فرحة العيد

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، المصابين من رجال الأمن البواسل، الذين تعرضوا لبعض الإصابات أثناء محاصرتهم الإرهابيين وإحباط مخططهم في استهداف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين، فرحة عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك خلال زيارته لهم صباح اليوم أثناء تلقيهم العلاج اللازم في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ، بالإضافة إلى أحد زوار المسجد الحرام من خارج المملكة .

وأكد سمو ولي العهد خلال مشاركته المصابين فرحة العيد اعتزازه بتضحيات رجال الأمن وشجاعتهم في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين .

من جهتهم أكد المصابون تشرفهم وزملائهم في حفظ أمن الأراضي المقدسة واستمرارهم في الذود بكل حزم ويقظة وتضحية لحماية المسجد الحرام من أصحاب المخططات الإرهابية التي تريد الإخلال بأمنه .

رافق سمو ولي العهد ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من المسؤولين .