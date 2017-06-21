بعد العزلة .. قطر تتوجع

في محاولة لإعادة فتح الأجواء الخليجية أمام طائراتها، خاصة بعد الخسائر المالية التي تتكبدها، قال جاسم السليطي؛ وزير النقل القطري إن المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة خاصة يوم الجمعة المقبل بشأن طلب قطر إعادة فتح المجال الجوي الخليجي المغلق في وجه رحلاتها عقب العزلة التي تواجهها.

وأبلغ الوزير “رويترز”، بأن الدوحة تريد من منظمة الطيران المدني فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج، التي تديرها حاليا الإمارات.

والإمارات إحدى الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام قطر، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر؛ الأمر الذي فرض على الخطوط الجوية القطرية استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة.

وتطالب الدول العربية الأربع الدوحة بغلق قناة الجزيرة التلفزيونية، وقطع العلاقات مع إيران، وغلق قاعدة عسكرية تركية، ودفع تعويضات مقابل عودة العلاقات. يأتي قرار المنظمة الدولية للطيران المدني، التي مقرها مونتريال عقد اجتماع الأسبوع المقبل، في وقت اشتكى فيه أكبر الباكر؛ المدير التنفيذي للخطوط القطرية من أن المنظمة لا تعمل بالسرعة الكافية لحل الأزمة. ويستطيع مجلس المنظمة المؤلف من 36 دولة التدخل لتسوية النزاع المتعلق بحق استخدام المجال الجوي، لكن مثل هذا التدخل نادر ويستغرق وقتا لأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تلجأ عادة إلى التفاوض الدبلوماسي لتسوية النزاعات بالإجماع. ولا تستطيع المنظمة فرض قواعد على الدول، لكن الهيئات التنظيمية للدول الأعضاء الـ 191 غالبا ما تتبنى معاييرها الدولية وتطبقها.

وتطلب قطر من المنظمة استخدام آلية لتسوية النزاعات منصوص عليها في معاهدة شيكاغو الموقعة عام 1944، التي تأسست المنظمة بموجبها، وتنص على قواعد النقل الجوي الدولي.

وتقول المادة 84 إنه في حالة فشل دولتين في حل نزاع مرتبط بالمعاهدة عن طريق التفاوض، فبوسع أي منهما طلب تسوية الأزمة عن طريق مجلس المنظمة، لكنها عملية طويلة.

وقال أرمان دو ميسترال؛ أستاذ القانون الدولي في جامعة مكجيل، إن الأمر استغرق سنوات لحل نزاع نشأ في أواخر التسعينيات بين كوبا والولايات المتحدة، حال دون استخدام الطائرات الكوبية المجال الجوي الأمريكي في الرحلات المتجهة إلى كندا بسبب الحظر الاقتصادي الذي كانت واشنطن تفرضه على كوبا.