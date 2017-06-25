أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر⁩

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بالقصر الحكومي المهنئين بعيد الفطر المبارك يتقدمهم رؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وكبار قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية وقادة وضباط ومنسوبي الأمن الداخلي.

ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبادل سموه المهنئين التهاني بالعيد السعيد وقال : حول ماحدث من عمل استباقي قبل أيام في مكة المكرمة قبل وقوعه فإن رجالكم رجال الأمن بكل فئاته يعملون ليل نهار لدرء مثل هذا الأمر والحمد لله أنهم وفقوا لهذا الأمر , وأن المعتمرين والزائرين والمصلين أدوا جميع مناسكهم بيسر وراحه , حتى من هو بداخل الحرم لم يشعروا ولم يعلموا بالأمر إلا من خلال الإعلام ولله الحمد, وهذا غير مستغرب على رجال الأمن في المملكة العربية السعودية .

وأضاف سموه أن الشعب السعودي جميعهم رجل أمن واحد وأن الأمير نايف رحمه الله قال بأن المواطن رجل الأمن الأول وهذا ثبت ويثبت دائماً ، وأن مانشاهده ويحدث في العالم وننظر إلى بلادنا وما أنعم الله علينا من أمن وصيام وقيام ودعاء ، ونشكر الله سبحانه وتعالى , والشكر بالعمل كل في مجاله , وإن شاء الله بلادكم من عز إلى عز ومن درجه أعلى إلى درجة أعلى .

وأكد سمو أمير المنطقة أن المملكة محمية بإذن الله أولاً لتمسكها بالعقيدة ثم برجال القوات المسلحة عموماً ورجال الأمن كل في مجاله من هم على الحدود وعلى البحر وفي الجو وفي المدن كل يعمل ليل نهار لحماية هذا الوطن وشعب المملكة وأمنه واستقراره ومن هو مقيم أو حتى من يأتي زائر , وأن الامن الذي نعيشه لم يأتي من فراغ بل جاء من عمل دؤوب .

وأثنى سموه على دور القوات المسلحة قائلاً قواتكم المسلحة ولله الحمد برية وجوية وبحرية ودفاع جوي استطاعت أن تحمي المملكة وأن لا تدنس ذرة واحدة , وندعو لهم بالتوفيق والسلامة ونحن في هذه المناسبة نتذكر شهداءنا ونترحم عليهم وجرحانا نتمنى لهم الشفاء , وأبطالنا والذين هم على رأس العمل ندعو لهم بالتوفيق وهذا واجب علينا جميعاً .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة .