أمير جازان يزور رئيس محكمة الاستئناف ويعايد أيتام دار الرعاية والمرضى بمستشفى الملك فهد

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بزيارة معايدة لرئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، هنأه خلالها بعيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخيرات .

وأعرب رئيس محكمة الاستئناف عن تهنئته لسمو أمير منطقة جازان بهذه المناسبة، مثمناً هذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء هذا الوطن الغالي, داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة .

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة معايدة لأطفال دار رعاية الأيتام التابع للشؤون الاجتماعية بجازان قدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والخيرات.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي والقائمين على الدار، عن الخدمات التي يقدمها الدار للنزلاء من الأيتام من خلال العديد من البرامج الداخلية بالدار وكفالة الأيتام لدى الأسر الحاضنة التي تجاوز عددها ٦٧٠ أسرة ، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الدار والأعمال والخدمات المجتمعية التي يقدمها .

كما زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

واستمع سموه في مستهل الزيارة لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني عن المشروعات التي تنفذها المديرية حالياً ومنها مشروع المستشفى التخصصيً بجازان وغيره من المشروعات والخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وشملت زيارة سموه مختلف الأقسام حيث قدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى ان يمن على الجميع بالصحة والسلامة وان يعيد هذه المناسبة العظيمة على الجميع باليمن والخيرات، فيما عبر المرضى عن التهنئة لسموه مقدرين هذه الزيارة الكريمة.