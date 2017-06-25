 نائب أمير مكة يزور العلماء والمشايخ فى منازلهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يزور العلماء والمشايخ فى منازلهم

نائب أمير مكة يزور العلماء والمشايخ فى منازلهم
المناطق - مكة المكرمة
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الأحد عقب صلاة عيد الفطر  ، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ فى منازلهم ، وهنأهم سموه بعيد الفطر المبارك.

وشملت زيارات سموه كلا من :  الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي ، والشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي ، والدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإسلامية.

وقدم أصحاب الفضيله الشكر والتقدير لسمو نائب أمير منطقة مكة على الزيارة والتهنئة ، فيما بادلوه التهنئة بالمناسبة السعيدة.

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