أمير نجران للمرابطين على الحدود: في مطلع العيد.. يتجدد فخر كل السعوديين بكم

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ إلى المرابطين على الحدود، من كافة القوات العسكرية، وذلك في اتصال بالوحدات الأمامية، عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي.

وعبّر الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز كل السعوديين ببطولات وتضحيات المرابطين على الحدود، بقوله “في مطلع عيد الفطر المبارك، يتجدد فخر كل السعوديين بكم، واعتزازهم ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتعظيم على ما تقدمونه من تضحيات في سبيل دينكم ثم رفعة وطنكم”، سائلا المولى أن يعيد هذه المناسبة على القيادة وعلى الوطن والمواطن، بالعز والتمكين والنصر المبين إن شاء الله.

وبيّن سموه أن ما يعيشه الوطن من أمن واستقرار، هو نتيجة إخلاص الجنود البواسل، ووفاء الشعب الكريم، وقال “إنكم تقفون على ثغر من ثغور الوطن، وإخوانكم رجال الأمن عيون ساهرة في الداخل، وإننا بفضل الله ثم بشجاعتكم وبسالتكم ننعم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة،فذكركم لن يغيب عن ألسنتنا بالدعاء لكم، ليل نهار، وإن بلادنا تظل قوية بالله تعالى ثم بكم وبرجالها المخلصين، وبالشعب السعودي الأبي الوفي.. تحياتي وتحيات سمو نائب أمير المنطقة وأهالي نجران الأوفياء لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وأكد مساعد قائد قوة نجران، اللواء ركن عبدالرحمن بن ربيع الجهني، أن رجال القوات العسكرية قد نذروا أنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأنهم يقفون صامدين على حدود الوطن، بروح ومعنويات عالية، حرصًا على أمن الوطن واستقراره، وصونًا لمقدرات أرضه، لتأمين الراحة والأمان للمواطن والمقيم.

واستجاب عبر الاتصال اللاسلكي، من الخطوط الأمامية، المقدم ركن هاشم محمد القحطاني، والذي رفع التهنئة، باسم زملائه المرابطين، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، داعيًا الله أن يديم على هذه الوطن الأمن والأمان، ويدحر كل سوء عنه.