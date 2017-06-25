أهالي الشفا يعايدون رجال الأمن والسياح بالورود والهدايا

للعام السابع على التوالي يقيم الأهالي بجامع آل عمر بالشفا لقاء المعايدة بعد صلاة العيد مباشرة بإشراف إمام الجامع فضيلة الشيخ إبراهيم بن فاضل السفياني و تنسيق شباب الجامع من أهل الحي بإشراف الأستاذ سيف السفياني

وأقيم برنامج معد منه الإحتفاء برجال الأمن في رسالة وطنية تؤكد تكاتف الأهالي و أجهزة الأمن تحت قيادة حكومتنا الرشيدة ، كما تم الإحتفاء بالمصطافين و الاحتفاء بالعمال المقيمين في مظهر أخوي يعكس الهدف من العيد و يؤكد على دور المسجد في نشر ثقافة الحب و الإخاء ، وقد استقبل شباب جامع آل عمر رجال الأمن و المصطافين بدهن الورد الطائفي و الزهور و الهدايا مع تقديم القهوة العربية و التمر وختام هذا الكرنفال عبر أهالي منطقة الشفا عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموولي عهده الامين وسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة علي مايولونه من اهتمام للمنطقة داعين أن يحفظ علينا عقيدتنا وأمننا ورجال الامن من كل سوء ومكروه وأن يحمي هذه البلاد من هؤلاء الشرذمة الخارجه والمارقة علي الدين وأن يرحم شهداء الوطن الذين قضوا دفاع عن الدين والوطن وان يلهم أهلهم الصبر وجزيل الاجر.

حضر الصلاة والبرنامج مدير شرطة الشفا العقيد راشد الشهري ومنسوبي مركز الدفاع المدني بالشفا ودوريات مرور الشفا

وتم في ختام البرنامج تكريم الحضور بهدايا رمزيه وقد ثمن مدير أوقاف الطائف هذه البادرة المميزة.