 ولي العهد يستقبل كبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يستقبل كبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع

ولي العهد يستقبل كبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد صلاة عيد الفطر صباح اليوم معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي رئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ خالد الريس وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

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