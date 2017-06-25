 محافظ الطائف يعايد المرضى بمجمع الملك فيصل الطبي الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ الطائف يعايد المرضى بمجمع الملك فيصل الطبي الطائف

محافظ الطائف يعايد المرضى بمجمع الملك فيصل الطبي الطائف
المناطق- عادل الزهراني

زار محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني صباح اليوم عدد من اقسام المرضى  بمجمع الملك فيصل الطبي  وكان في استقباله مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور احمد الزايدي ومدير مجمع الملك فيصل المكلف الدكتور صلاح محفوظ وعدد من قيادات الصحة
وقدم محافظ الطائف الهدايا والورود للمرضى وهنأهم  بعيد الفطر المبارك متمنيا لهم الشفاء العاجل  ومشاركا لهم فرحة العيد وتأتي الزيارة رغبة من محافظ الطائف في تفقد احوال المرضى داخل مستشفيات المحافظة ومشاركتهم فرحة العيد
اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف مشيرا ان الزيارة كان لها أثرها البالغ في نفوس المرضى وكذلك العاملين على خدمتهم لما تجسده   من اهتمام وعناية بهذه الفئة من المجتمع التي تقضي العيد على السرير الابيض ومشاركتهم هذه الفرحة التي هم احوج ما يكونوا  فيها للزياره والمشاركه

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