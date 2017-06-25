 محمد بن سلمان يزور حماة الحرم من الاعتداء الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محمد بن سلمان يزور حماة الحرم من الاعتداء الإرهابي آخر تطورات الحالة الصحية للفريق “الهلال” ونقله إلى مستشفى بالرياض.. بن حميد: الشُّكرُ أدبٌ رفيع حريٌ بكل ذي خلق ومروَّة أن يتحلى به الدفاع المدني يحذر من مخاطر المفرقعات والألعاب النارية في العيد محافظ الطائف يعايد المرضى بمجمع الملك فيصل الطبي الطائف سفارة المملكة لدى أنقرة: لم نحذر من السفر لتركيا سيارة تدهس المحتفلين بعيد الفطر فى نيوكاسل ببريطانيا ولي العهد يستقبل كبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع أمير نجران ونائبه ينقلان تحيات القيادة ويستقبلان المهنئين بالعيد أهالي الشفا يعايدون رجال الأمن والسياح بالورود والهدايا أمير عسير ونائبه يتقدمان جموع المصلين لصلاة عيد الفطر أمير نجران للمرابطين على الحدود: في مطلع العيد.. يتجدد فخر كل السعوديين بكم

محمد بن سلمان يزور حماة الحرم من الاعتداء الإرهابي

محمد بن سلمان يزور حماة الحرم من الاعتداء الإرهابي
المناطق- مكة

اطمأنّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على رجال الأمن المصابين في عملية إحباط محاولة استهداف المسجد الحرام.

وشارك سموه المصابين فرحة العيد، في زيارته لهم صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك أثناء تلقيهم العلاج اللازم في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بالإضافة إلى أحد زوار المسجد الحرام من خارج المملكة.

وأكد سمو ولي العهد خلال مشاركته المصابين فرحة العيد اعتزازه بتضحيات رجال الأمن وشجاعتهم في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين.

منن جهتهم، أكد المصابون تشرفهم وزملاءهم في حفظ أمن الأراضي المقدسة، واستمرارهم في الذود بكل حزم ويقظة وتضحية؛ لحماية المسجد الحرام من أصحاب المخططات الإرهابية التي تريد الإخلال بأمنه.

رافق سمو ولي العهد، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من المسؤولين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>