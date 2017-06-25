محمد بن سلمان يزور حماة الحرم من الاعتداء الإرهابي

اطمأنّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على رجال الأمن المصابين في عملية إحباط محاولة استهداف المسجد الحرام.

وشارك سموه المصابين فرحة العيد، في زيارته لهم صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك أثناء تلقيهم العلاج اللازم في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بالإضافة إلى أحد زوار المسجد الحرام من خارج المملكة.

وأكد سمو ولي العهد خلال مشاركته المصابين فرحة العيد اعتزازه بتضحيات رجال الأمن وشجاعتهم في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين.

منن جهتهم، أكد المصابون تشرفهم وزملاءهم في حفظ أمن الأراضي المقدسة، واستمرارهم في الذود بكل حزم ويقظة وتضحية؛ لحماية المسجد الحرام من أصحاب المخططات الإرهابية التي تريد الإخلال بأمنه.

رافق سمو ولي العهد، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من المسؤولين.