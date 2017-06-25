“فايننشال تايمز”: ولي العهد يعمل حتى 3 صباحًا.. ولهذا السبب قد يوقف حديث مستشاريه!

سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على الجهد الكبير الذي يبذله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، مؤكدة أنه يعمل حتى الثالثة صباحا يوميا.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس، إن ولي العهد لا يؤمن إلا بلغة الارقام، وإنه يسير على خطى والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجدية واحترام العمل.

ونوهت الصحيفة إلى الاجتماعات التي يعقدها الأمير محمد بن سلمان مع المسؤولين، حيث أنها تستمر إلى ساعات طويلة من الليل.

وأبانت الصحيفة أن ولي العهد قد يقطع حديث أحد المستشارين عند تقديمه عرضا لمشروع ما في حال لم يكن مدعوما بلغة الأرقام.

ويركز الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله المسؤولين على إبراز خطط الدولة، وفي صدارتها الحد من الاحتكارات ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب وذلك في إطار رؤية 2030، وفقًا لـ “المدينة”.