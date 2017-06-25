 الجابر ردًّا على الشائعات: أمن الوطن خط أحمر.. لا قطر ولا غيرها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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الجابر ردًّا على الشائعات: أمن الوطن خط أحمر.. لا قطر ولا غيرها

الجابر ردًّا على الشائعات: أمن الوطن خط أحمر.. لا قطر ولا غيرها
المناطق- الرياض

نفى الكابتن سامي الجابر (نجم الكرة السعودية، ومدرب الشباب) ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطه بعقد مع قنوات قطرية، مؤكدًا أنه لو كان متعاقدًا لأنهى تعاقده أسوة بباقي زملائه.

وقال الجابر، السبت (23 يونيو 2017)، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”ما طرح على مدى أسبوعين من صحف رسمية وأعمدة إعلامية لا يمت للواقع بصلة، ولا صحة لما حكاه البعض بأنني مرتبط بأي صفة تعاقدية، ولو أن ما كتب وتردد حقيقة لما تأخرت لحظة في إعلاني انسحابي أسوة ببقية زملائي”.

وأضاف الجابر أن “تواجدي كسفير لملف قطر لتنظيم كأس العالم مع عديد من الرياضيين من الخليج والعرب والعالم انتهى بإعلان الاستضافة عام 2010، كما أن تواجدي محللا في قنوات بي إن سبورت انتهى بتوقيعي عقد تدريبي لفريق الشباب”، مشيرًا إلى أنه “للأسف هناك من يعرف الحقيقة ويكتب عكسها للأسف الشديد”.

وأكد الجابر أنه “لا يوجد مواطن عاش على تراب هذا الوطن يتردد في أن يقول إن وطنه وأمن بلاده أولوية وخط أحمر، سواء ضد قطر أو غيرها، بلا فضل ولا منة”.

وحول دفاعه عن نفسه، قال الجابر إنه “في الوقت الذي يرى البعض أنني يجب أن أدافع عن نفسي ضد ما كتب عني أقول إن هذا وقت الدفاع عن الوطن، ونحن أحوج للتلاحم من التنافر، حفظ الله بلادنا من كل مكروه، وحفظ قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأمدهم بعونه ونصره وتوفيقه”.

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