 مدير CIA: إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير CIA: إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط بالصور.. أول ظهور إعلامي لرئيس الإمارات منذ فترة طويلة محمد بن راشد ينشر صورة تجمعه مع احفاده 8 أسرار غذائية لصحة مثالية في عيد الفطر الجابر ردًّا على الشائعات: أمن الوطن خط أحمر.. لا قطر ولا غيرها “فايننشال تايمز”: ولي العهد يعمل حتى 3 صباحًا.. ولهذا السبب قد يوقف حديث مستشاريه! محمد بن سلمان يزور حماة الحرم من الاعتداء الإرهابي آخر تطورات الحالة الصحية للفريق “الهلال” ونقله إلى مستشفى بالرياض.. بن حميد: الشُّكرُ أدبٌ رفيع حريٌ بكل ذي خلق ومروَّة أن يتحلى به الدفاع المدني يحذر من مخاطر المفرقعات والألعاب النارية في العيد محافظ الطائف يعايد المرضى بمجمع الملك فيصل الطبي الطائف سفارة المملكة لدى أنقرة: لم نحذر من السفر لتركيا

مدير CIA: إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط

مدير CIA: إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط
المناطق- وكالات

قال مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، إن «إيران هي أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، وإن نفوذها توسع كثيرا خلال السنوات الأخيرة».

وحذر بومبيو، خلال لقاء مع قناة «أم أس أن بي سي» الأمريكية، يوم أمس السبت، من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: «اليوم نرى توسع نفوذ هذا البلد «إيران» بشكل كبير، خلال الست أو السبع سنوات الأخيرة».

وأضاف المسؤول الأمريكي: «لو ألقينا نظرة إلى نفوذهم «إيران» في الحكومة العراقية وتعاونهم مع الحوثيين في اليمن، والقوة المتنامية لحزب الله في لبنان والميليشيات الشيعة «الحشد الشعبي» الذين يخوضون حرباً قرب الحدود السورية والميليشيات الشيعية في سوريا، سنرى أن إيران متواجدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وكان بومبيو «52 عاماً»، قد أكد في يناير الماضي قبل توليه وكالة الاستخبارات المركزية رسمياً، في إشارة إلى تدخلات طهران في المنطقة: «إن إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط».

كما يعد بومبيو من المعارضين للاتفاق النووي مع طهران. وصرح بأن الإيرانيين «السلطات» يمارسون الغش بحرفية، وينبغي رصدهم بعناية، في إشارة إلى الاتفاق النووي المنعقد بين طهران والدول الست الكبرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>