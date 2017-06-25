 نائب أمير القصيم يعايد جيرانه بمناسبة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يعايد جيرانه بمناسبة عيد الفطر المبارك

نائب أمير القصيم يعايد جيرانه بمناسبة عيد الفطر المبارك
المناطق- بريدة

عايد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم جيرانه بحي الفايزية بمدينة بريدة ، صباح يوم العيد ، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وبادلهم التهاني والتبريكات بحلول العيد ، وسط أجواء أخوية ارتسمت معالمها على محيا الكبار والصغار ، وتخللها توزيع عيدية العيد على الأطفال.

وأشار سمو نائب أمير القصيم أن معايدته لجيرانه تهدف لزيادة أواصر التقارب بين أبناء المجتمع وأبناء الحي والحارة في مثل هذه المناسبات السعيدة ، سائلاً الله تعالى أن يُديم الأمن والأمان والأفراح على وطننا الغالي والأمة الإسلامية كافة ، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع بالخير والصحة والاطمئنان ، وأن يجعل كل أيام أبناء الوطن أعياداً وأفراحاً.

 وتأتي مشاركة سمو نائب أمير القصيم أهالي الحي لعيد الفطر المبارك ، في صورة تجسد المحبة المتبادلة بين ولاة أمر هذه البلاد المباركة والشعب السعودي.

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