نائب أمير القصيم يعايد جيرانه بمناسبة عيد الفطر المبارك

عايد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم جيرانه بحي الفايزية بمدينة بريدة ، صباح يوم العيد ، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وبادلهم التهاني والتبريكات بحلول العيد ، وسط أجواء أخوية ارتسمت معالمها على محيا الكبار والصغار ، وتخللها توزيع عيدية العيد على الأطفال.

وأشار سمو نائب أمير القصيم أن معايدته لجيرانه تهدف لزيادة أواصر التقارب بين أبناء المجتمع وأبناء الحي والحارة في مثل هذه المناسبات السعيدة ، سائلاً الله تعالى أن يُديم الأمن والأمان والأفراح على وطننا الغالي والأمة الإسلامية كافة ، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع بالخير والصحة والاطمئنان ، وأن يجعل كل أيام أبناء الوطن أعياداً وأفراحاً.

وتأتي مشاركة سمو نائب أمير القصيم أهالي الحي لعيد الفطر المبارك ، في صورة تجسد المحبة المتبادلة بين ولاة أمر هذه البلاد المباركة والشعب السعودي.