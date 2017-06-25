أمانة الشرقية تجهز 3679 عامل لعيد الفطر المبارك

قامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الخدمات في إعداد خطة عمل استعداداً لعيد الفطر المبارك لحاضرة الدمام من خلال بتوفير 3679 عامل.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أن الخطة التي أعدتها وكالة الخدمات تأتي استعدادا لعيد الفطر المبارك في حاضرة الدمام بتوفير العمالة والمعدات.

وأشار أنه تم تسخير 591 من المعدات والآليات، التي قامت بتنظيف 125 حي و حديقة، إضافة إلى الانتشار الواسع لتنظيف الميادين ودورات المياه العامة والواجهات البحرية في الحاضرة وفي شرق ووسط الدمام تم توزيع 1434 عامل و268 معده وتنظيف 62 حي و127 حديقة وفي محافظة الخبر تم توزيع 737 عامل 121 من المعدات وتنظيف 50 حديقة في 48 حديقة كما تم في غرب الدمام توزيع 987 عامل و 156 من المعدات للعمل في 72 حديقة في 8 أحياء وفي الظهران تم توزيع 521 عامل و 46 معده في 7 أحياء و 54 حديقة.

وأضاف وكيل أمانة المنطقة الشرقية للخدمات بأنه تم تنظيف جميع المساجد بحاضرة الدمام وتهيئتها للمصلين وتنظيف الساحات الخارجية لها لتكون جاهزة لصلاة عيد الفطر المبارك، لافتا الى أن خطط الوكالة مستمرة في حاضرة الدمام لتنظيف وإزالة المخلفات ورفع القمامة ومتابعة المخلفات عبر المراقبين.

داعيا جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات, الاتصال على هاتف الطوارئ رقم (940) المخصص للإبلاغ عن الشكاوي البلدية، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.