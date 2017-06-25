ابن جزوا يهنئ المرضى المنومين بمستشفى سراة عبيدة العام بعيد الفطر المبارك

استقبل مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى بالنيابه الدكتور سعد ال خماش ومنسوبو مستشفى محافظ سراة عبيدة سعادة الاستاذ / محمد بن سعيد بن جزوا ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة حيث قام الجميع بجوله على بعض الاقسام الهامه وأقسام التنويم

ونقل ابن جزوا تهنئة سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بم عبدالعزيز حفظهم الله للمرضى المنومين من جرحى المقاومة الشرعية الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين ومرضى الغسيل الدموي وبعض الاقسام التنويمية الآخري بعيد الفطر المبارك وقدم لهم الورود والهدايا.