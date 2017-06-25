 ابن جزوا يهنئ المرضى المنومين بمستشفى سراة عبيدة العام بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ابن جزوا يهنئ المرضى المنومين بمستشفى سراة عبيدة العام بعيد الفطر المبارك أمانة الشرقية تجهز 3679 عامل لعيد الفطر المبارك مستشفى عسير المركزي يعايد المرضى ويقدم لهم الهدايا حريق في ٤ سيارات و مدني الخفجي يخمدها دون إصابات محافظ أحد رفيدة يعايد المرضى نائب أمير القصيم يعايد جيرانه بمناسبة عيد الفطر المبارك الخارجية الأمريكية: قطر بدأت مراجعة قائمة الدول العربية المقاطعة من هو الشاعر خلف المشعان؟..وماذا قال في أول تعليق له بعد إطلاق سراحه ؟ أمير القصيم يشارك جيرانه فرحة العيد ويتناول معهم وجبة الإفطار بجامع الملك فهد بحائل … الأمير عبدالعزيز بن سعد يتقدم المصلين بصلاة عيد الفطر المبارك محافظ املج يعايد المرضى والمقعدين الشعب العربي الأحوازي يتحدى قمع الاحتلال ويحتفل بعيد الفطر مع أشقائه بالدول العربية الإسلامية

ابن جزوا يهنئ المرضى المنومين بمستشفى سراة عبيدة العام بعيد الفطر المبارك

ابن جزوا يهنئ المرضى المنومين بمستشفى سراة عبيدة العام بعيد الفطر المبارك
المناطق- عسير
 

استقبل مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى بالنيابه الدكتور سعد ال خماش ومنسوبو مستشفى محافظ سراة عبيدة سعادة الاستاذ / محمد بن سعيد بن جزوا ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة حيث قام الجميع بجوله على بعض الاقسام الهامه وأقسام التنويم

ونقل ابن جزوا تهنئة سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد آل سعود  وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بم عبدالعزيز حفظهم الله للمرضى المنومين من جرحى المقاومة الشرعية الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين  ومرضى الغسيل الدموي وبعض الاقسام التنويمية الآخري بعيد الفطر المبارك وقدم لهم الورود والهدايا.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>