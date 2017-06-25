لجنة المناسبات بالخفجي تطلق غدا عن فعاليات حفل عيد الفطر المبارك

قال عضو لجنة المناسبات “سطام الفروان” بأن محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع سيرعى حفل أهالي الخفجي و المراكز التابعة لها بعيد الفطر المبارك وذلك مساء غدا الاثنين ٢ شوال ١٤٣٨ هـ ، الذي تنظمه محافظة الخفجي ممثلة بلجنة المناسبات وذلك في الخفجي مول من الساعة الخامسة عصرا و حتى الحادية عشر ليلا.

وثمن “الفروان” مجهودات وتوجيهات سعادة محافظ الخفجي التي تلبي طموحات الأهالي ورغبات الشريحة الكبيرة من زوار المحافظة خلال فترة العيد، مؤكدا على توصيات سعادته بالبحث على كل مامن شأنه رفاهية و راحة المواطنين و المقيمين و الزوار.

وقال “الفروان” بأن لجنة المناسبات كعادتها تجري استعداداتها منذ وقت مبكر – مشيرا الى تنوع الفعاليات التي ستقدم خلال أيام العيد وتميزها، مؤكدا بأن مسار العمل يسير وفق خطة عمل تتخللها العديد من الإجراءات والتنسيقات مع الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى الراعي الرسمي للحفل شركة أرامكو لأعمال الخليج، مشيدا بالأدوار الكبيرة التي تبذل كل عام من جميع المشاركين في فرق العمل من أجل إنجاح الحفل، التي يقوم بها كافة المعنيين من الجهات الحكومية وأعضاء اللجان العاملة والإعلاميين.

من جهته كشف “الفروان” بأنه تقرر إقامة الإحتفال بعيد الفطر المبارك ٣٨ في ثاني أيام العيد المصادف يوم الإثنين ٢ شوال لعام ١٤٣٨ هـ في الخفجي مول ، وأوضح بأن إختيار الخفجي مول جاء نظراً للأجواء شديدة الحرارة ورغبة من اللجنة في أن يستمتع أهالي الخفجي بفقرات الإحتفال بأجواء مكيفة ومريحة وبموقع تتوفر فيه الخدمات اللازمة للعائلات و زوار الحفل، و قال بأن الإحتفال سيتضمن فقرات متنوعة ومشوّقة للأسر والعائلات والشباب ومسابقات و أناشيد وطنية وجوائز وهدايا قيّمة، وسيقدم البرنامج الترفيهي الإعلامي عبدالرحمن الكليب ومقدم الفعاليات سلطان الخفجي و بمشاركة المنشد عبدالكريم الحربي والمنشد هيثم الملحاني والمنشد إبراهيم المريسل .

و أردف “الفروان” بأن الفعاليات ستقام بحضور محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع ومدراء الإدارات الحكومية وأعيان الخفجي والأهالي، وأن حفل إطلاق الألعاب النارية الذي ترعاه غرفة الشرقية سيكون مساء ثالث أيام العيد المصادف يوم الثلاثاء الثالث من شوال لعام ١٤٣٨ هـ في منطقة (بارد حلق) على كورنيش الخفجي في تمام الساعة التاسعة مساء.