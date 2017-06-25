 مركز صحي غرب الخفجي يقيم حفل معايدة للمرضى و المراجعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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مركز صحي غرب الخفجي يقيم حفل معايدة للمرضى و المراجعين

مركز صحي غرب الخفجي يقيم حفل معايدة للمرضى و المراجعين
المناطق- سطام الفروان
أقام مركز صحي غرب الخفجي التابع لقطاع محافظة الخفجي حفل معايدة لمنسوبي المركز و المرضى المراجعين وذلك صباح اليوم الأول من عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٨، و بحضور المساعد المالي و الإداري بمستشفى الخفجي العام الأستاذ أيمن المزيني والموظفين والكوادر الصحية بالمركز، حيث قال في كلمة ترحيبية نيابة عن مدير مستشفى الخفجي العام: أهني جميع منسوبي المركز والمرضى المراجعين بحلول عيد الفطر المبارك كما رفع خالص التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولمنسوبي صحة الشرقية كافة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا للجميع دوام التوفيق، وختم حديثة بشكر زملائه منسوبي مركز صحي غرب الخفجي على مبادرتهم الرائعة التي تمنى من جميع المراكز أن يحذو حذوهم.
 من جهة أخرى قال المدير الفني لمركز صحي غرب الخفجي الدكتور عمار البقشي أن الهدف من إعداد مثل هذه الاحتفالات هو تعزيز التكافل الإجتماعي بين منسوبي المركز وتوطيد التعاون والإخاء والتراحم مع المرضى و المراجعين من خلال بث روح المحبة والألفة بين منسوبي المركز وإضفاء جو من الفرح والسرور ابتهاجا بحلول عيد الفطر المبارك، وختم كلمته بشكر زميلاته صاحبات المبادرة وهن الدكتورة وضحى السبيعي و سامية الشمري و ابتسام الجميلي و أشواق الطرفاوي و الدكتورة سلافة عبدالله.
وفي ختام الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالصحة والعافية.

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