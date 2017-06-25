 الخطوط السعودية تبث تكبيرات العيد على متن الطائرات وتقدم الحلويات لضيوفها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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الخطوط السعودية تبث تكبيرات العيد على متن الطائرات وتقدم الحلويات لضيوفها

الخطوط السعودية تبث تكبيرات العيد على متن الطائرات وتقدم الحلويات لضيوفها
المناطق- واس

شاركت الخطوط السعودية ضيوفها اليوم، بهجة عيد الفطر السعيد على متن طائراتها في كافة رحلاتها الداخلية والدولية، وذلك ببث تكبيرات العيد وتقديم الحلويات لضيوفها ابتهاجا بالعيد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة الخدمات التي تقدمها إدارة برامج الخدمات على الطائرة في “السعودية” والتي تشمل أيضا قنوات الترفيه المرئية والسمعية المتنوعة المناسبة لكافة شرائح الضيوف، وكذلك قوائم الطعام المتنوعة.
كما أعدت صالات الفرسان الداخلية والدولية في كافة مطارات المملكة أصنافا متنوعة من الحلويات العربية والشكولاتة الفاخرة بمناسبة العيد، لتضاف إلى منظومة الخدمات الراقية التي تقدمها لضيوفها على الدرجتين الأولى والأعمال والمتضمنة منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة والتي تقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بتوفيرها على مدار الساعة بالإضافة إلى خدماتها المميزة لضيوف “السعودية”.

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