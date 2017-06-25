الأمير خالد بن بندر يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة تعيينه سفيراً لألمانيا

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة الثقة بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة.

وسأل سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان، الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفقه لكل خير لخدمة الدين ثم المليك والوطن وأن يعمل بكل أمانة وإخلاص لخدمة هذا الوطن العظيم ، وأن يحفظ هذا الكيان شامخاً، وأن يسبغ عليه وعلى قيادته نعمة الأمن والأمان، وأن يحميه من كل مكروه في ظل قيادة الحكيمة .

مما يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز،من مواليد باريس عام 1977م ، متزوج وله من الأبناء ( نورة ، ولولوة ) .

وأتم دراسته الأولية بالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ، خريج جامعة إكسفورد لدرجة البكالوريوس في تخصص الدراسات الشرقية في الحضارة الإسلامية ، ثم واصل تعليمه بالتحاقه في أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية التي تخرج فيها كضابط مكلف ، مستأنفا تحصيله العلمي بالتحاقه بمدرسة فليتشر للقانون والدبلوماسية .

بدأ سموه مسيرته المهنية بعمله في إدارة الشؤون السياسية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، كما عمل مستشارا لسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن لمدة ثلاث سنوات ، رئيس مجلس إدارة دايم القابضة ، عضو في جمعية الاقتصاد السعودية ، عضو تنفيذي في مجلس الأعمال السعودي الألماني ،إضافة إلى مشاركاته الاقتصادية .

وكان سموه من أوائل الداعمين للمركز الوطني للتنافسية لتنفيذ برنامج 10 * 10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتأسيس المشروعات ضمن إطار برنامج الشراكة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار .