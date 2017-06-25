“صندل حريمي” يلزم “إيفانكا ترامب” بالذهاب للمحكمة

ألزمت القاضية الأمريكية بدائرة نيويورك إيفانكا ترامب (ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته المقربة) بالإدلاء بشهادتها شخصيًّا، أمام المحكمة، بعد شكوى من العلامة التجارية الإيطالية “أكوازورا” ضد العلامة التجارية لـ”إيفانكا” بتهمة التقليد.

ورفضت القاضية طلب “ترامب” ضرورة إعفاء ابنته من المثول أمام المحكمة، بحجة عملها مستشارة في البيت الأبيض. ورأت القاضية في قرارها الصادر في 3 صفحات -حسب العربية- أن “إيفانكا ضالعة شخصيًّا بالأحداث التي تتناولها هذه الشكوى”.

وفيما حددت القاضية مدة الإفادة بساعتين فقط، وأن تتم في واشنطن خلال أكتوبر المقبل، فقد شكت العلامة التجارية الفاخرة “أكوازورا” إيفانكا لاتهامها بتقليد أحد أشهر صنادلها المعروف باسم “وايلد ثينج” بصورة شبه متطابقة، عبر صندل هيتي؛ ما يعد منافسة غير نزيهة.