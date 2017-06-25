 “صندل حريمي” يلزم “إيفانكا ترامب” بالذهاب للمحكمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“صندل حريمي” يلزم “إيفانكا ترامب” بالذهاب للمحكمة الأمير خالد بن بندر يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة تعيينه سفيراً لألمانيا الخطوط السعودية تبث تكبيرات العيد على متن الطائرات وتقدم الحلويات لضيوفها مركز صحي غرب الخفجي يقيم حفل معايدة للمرضى و المراجعين لجنة المناسبات بالخفجي تطلق غدا عن فعاليات حفل عيد الفطر المبارك مدير مستشفى الولادة والاطفال ببريدة يعايد المرضى ابن جزوا يهنئ المرضى المنومين بمستشفى سراة عبيدة العام بعيد الفطر المبارك أمانة الشرقية تجهز 3679 عامل لعيد الفطر المبارك مستشفى عسير المركزي يعايد المرضى ويقدم لهم الهدايا حريق في ٤ سيارات و مدني الخفجي يخمدها دون إصابات محافظ أحد رفيدة يعايد المرضى نائب أمير القصيم يعايد جيرانه بمناسبة عيد الفطر المبارك

“صندل حريمي” يلزم “إيفانكا ترامب” بالذهاب للمحكمة

“صندل حريمي” يلزم “إيفانكا ترامب” بالذهاب للمحكمة
المناطق- الرياض

ألزمت القاضية الأمريكية بدائرة نيويورك إيفانكا ترامب (ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته المقربة) بالإدلاء بشهادتها شخصيًّا، أمام المحكمة، بعد شكوى من العلامة التجارية الإيطالية “أكوازورا” ضد العلامة التجارية لـ”إيفانكا” بتهمة التقليد.

ورفضت القاضية طلب “ترامب” ضرورة إعفاء ابنته من المثول أمام المحكمة، بحجة عملها مستشارة في البيت الأبيض. ورأت القاضية في قرارها الصادر في 3 صفحات -حسب العربية- أن “إيفانكا ضالعة شخصيًّا بالأحداث التي تتناولها هذه الشكوى”.

وفيما حددت القاضية مدة الإفادة بساعتين فقط، وأن تتم في واشنطن خلال أكتوبر المقبل، فقد شكت العلامة التجارية الفاخرة “أكوازورا” إيفانكا لاتهامها بتقليد أحد أشهر صنادلها المعروف باسم “وايلد ثينج” بصورة شبه متطابقة، عبر صندل هيتي؛ ما يعد منافسة غير نزيهة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>