 متحف صقر الجزيرة يعرّف الأطفال بعالم الطيران والفضاء خلال أيام العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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متحف صقر الجزيرة يعرّف الأطفال بعالم الطيران والفضاء خلال أيام العيد

متحف صقر الجزيرة يعرّف الأطفال بعالم الطيران والفضاء خلال أيام العيد
المناطق- واس

حظي متحف صقر الجزيرة للطيران اليوم بإقبال وحضور لافت من سكان وزوار العاصمة الرياض لفعالياته المتنوعة في أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1438 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع الهيئة بمنطقة الرياض بالشراكة مع أمانة المنطقة.
وأوضح مدير إدارة المتحف العميد سلطان بن علي المسفر أن الفعاليات مخصصة للعائلات وتستهدف جميع الفئات العمرية , وتتضمن باقة منوعة تبدأ في جولة داخل مقصورة طائرة سي- 130 لمشاهدة عرض مصور لرحلة جوية من قمرة القيادة، ثم مشاهدة فيلم الحلم من داخل جهاز الطيران التشبيهي 3D الذي ينمي لدى المشاهد حب الطيران، ثم فيلم (الصقور السعودية) وفيلم (رحلة على الفضاء)، ليكملوا جولتهم داخل أرجاء المعرض والاستماع لشروح من المنظمين عن أقسامه الثلاثة (تاريخ الملك عبدالعزيز , الطائرات النفاثة ,طائرات التدريب )، ثم معرض السيارات الفارهة والنادرة بمشاركة فريق MP.
وأشار إلى أن المتحف يقدم عروضاً ترفيهية ومسرحية ومسابقات للأطفال على مسرح الطفل , وتختتم الجولة بسحوبات على هدايا قيّمة وتكريم 30 أسرة من أبناء شهداء الواجب ,
مبيّناً أن المتحف يستقبل زواره طوال العام صباحا ومساء ليحكي للزوار قصة الطيران والتطوير التاريخي للقوات الجوية الملكية السعودية منذ نشأتها , كما أنه يحث الشباب على التفكير في علوم الطيران والفضاء.

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