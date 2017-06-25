 محافظ محايل “المتحمي” يؤدي صلاة عيد الفطر ويعايد المرضى بالمستشفى العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ محايل “المتحمي” يؤدي صلاة عيد الفطر ويعايد المرضى بالمستشفى العام

محافظ محايل “المتحمي” يؤدي صلاة عيد الفطر ويعايد المرضى بالمستشفى العام
المناطق - محمد آل طاوي - محايل عسير
أدى المصلون في محافظة محايل اليوم صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم المحافظ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي بمصلى العيد الكبير بوسط المحافظة .فيما أقيمت صلاة العيد  في مصليات وجوامع المحافظة والمراكز التابعة لها.
واستقبل المتحمي بعد الصلاة مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ومشائخ ونواب القبائل ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة وجموعا من المواطنين للتهنئة بعيد الفطر المبارك وذلك في مقر الضيافة بالمحافظة.وقد بادلهم المحافظ التهنئة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده  الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله -.
كما قام محافظ محايل بزيارة المرضى المنومين بمستشفى محايل العام بالمحافظة لتهنئتهم بالعيد, وقدم لهم الهدايا وباقات من الورود , متمنياُ لهم من الله الشفاء العاجل .

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