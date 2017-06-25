مصرع ستة أطفال بانفجار لعبة مفخخة شمال غربي باكستان

لقي ستة أطفال مصرعهم إثر انفجار لعبة مفخخة عثروا عليها اليوم في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأوضح مسؤول حكومي باكستاني أن الأطفال كانوا يلعبون بدمية مفخخة عثروا عليها بالقرب من حي سكني في مقاطعة وزيرستان، ولكنها انفجرت بين أيديهم مما أدى إلى مقتل ستة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام إلى 12 عاماً.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وقامت بجمع الأدلة، وتم نقل جثث القتلى إلى المستشفى.