 مصرع ستة أطفال بانفجار لعبة مفخخة شمال غربي باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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مصرع ستة أطفال بانفجار لعبة مفخخة شمال غربي باكستان

مصرع ستة أطفال بانفجار لعبة مفخخة شمال غربي باكستان
المناطق _واس

لقي ستة أطفال مصرعهم إثر انفجار لعبة مفخخة عثروا عليها اليوم في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.
وأوضح مسؤول حكومي باكستاني أن الأطفال كانوا يلعبون بدمية مفخخة عثروا عليها بالقرب من حي سكني في مقاطعة وزيرستان، ولكنها انفجرت بين أيديهم مما أدى إلى مقتل ستة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام إلى 12 عاماً.
وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وقامت بجمع الأدلة، وتم نقل جثث القتلى إلى المستشفى.

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