حائل: العثور على الطفلة المفقودة “أصايل” متوفاة داخل سيارة

عثر مواطنون على الطفلة المختفية أصايل، والبالغة من العمر عامين، متوفاة داخل سيارة متعطلة في حي المطار بحائل، بالقرب من منزل أخوالها.

وأوضح خال الطفلة وفقًا لـ”إخبارية حائل”، أنها اختفت من المنزل في ظروف غامضة، ولا تعاني أي اعتلالات صحية، وكانت تصاحب والدتها في كل الأوقات، واختفت أثناء لعبها داخل سور المنزل، بعد أن ارتدت ملابس العيد الجديدة.

كانت أسرة الطفلة قد فقدت ابنتها أصايل شادي الطوياوي من منزل أخوالها، ‏الساعة التاسعة صباح اليوم (الأحد)، ولم يتبيّن حتى الآن سبب وفاتها، فيما باشرت ‏الجهات الأمنية والصحية الموقع الذي تم فيه العثور على الجثة‎.