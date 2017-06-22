“بطحاء الواديين” تحتفل بالعيد بحضور أبنائها

احتفلت قبيلة البطحاء بالواديين صباح اليوم الأحد بعيد الفطر المبارك ، بحضور حوالي 1000 رجل وامرأة وطفل وطفلة من أبناء القبيلة وعدد من أبناء الجاليات المقيمين بقرى البطحاء من كافة الجنسيات.

وأوضح رئيس اللجان المنظمة للحفل سعيد بن عبدالله النقير أنه تم الاستعداد لإقامة الحفل قبل أسبوعين بمشاركة أكثر من 50 شابا وشابة، مبينا أنه تم إعداد مصلى العيد وتجهيزه بالفرش اللازم وتقديم الطيب والقهوة والتمر لجميع المصلين ، وكذلك تجهيز أماكن إقامة الاحتفال بكافة مستلزماته.

وأضاف النقير بأن الحفل بدأ بالمعايدة بين رجال القبيلة بالسلام على بعضهم بعضا لمدة نصف ساعة ، ثم بدأ الحفل الخطابي آيات من القرآن الكريم ، أعقبته فقرة نشيد ترحيبي للأطفال ، ففقره شعبية قام من خلالها عدد من شباب البطحاء بالدخول بزامل ثم اداء رقصة القزوعي من خلال قصيدة وطنية.

وأشار النقير بأنه تم بعد ذلك شكر الداعمين مادياً وعينياً للحفل ثم السحب على 10 هدايا للحضور ، فتكريم الشاب يوسف بن عبدالرحمن التركي والشاب احمد بن علي احمد ال صالح بعد اتمامهمها لحفظ القرآن الكريم هذا العام ، ثم اختتم الحفل بكلمة للشيخ سعيد بن يحيي آل خالص نائب قرى البطحاء رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بهذه المناسبة الغالية ، ومبايعة سموه الكريم على السمع والطاعة في المنشط والمكره مؤكداً وقوف الشعب السعودي صفا واحداً، واختتم كلمته بتقديم الشكر للجان المنظمة ولكافة الداعمين والمشاركين مادياً وعينياً..