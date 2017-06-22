صباح اليوم محافظ السليل يعايد المرضى المنومين بمستشفى السليل

قام محافظ السليل الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ، صباح اليوم ، بزيارة لمستشفى السليل العام لمعايدة المرضى المنومين والاطمئنان على حالتهم الصحية وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان .

وتجول الماضي داخل أقسام المستشفى بدءاً من قسم تنويم الرجال وقسم الطوارئ ، مقدماً التهاني والتبريكات للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك ووزع الورود والهدايا عليهم، كما اطمئن على الخدمات المقدمة بمستشفى السليل للمرضى والمراجعين وفي ختام الزيارة عبر محافظ السليل الأستاذ مساعد الماضي عن شكره وتقديره لمدير مستشفى السليل د/سعد عايض ال وديان وجميع العاملين بمستشفى السليل على ما شهده من جهود مستمرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين