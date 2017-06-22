 الفيصل يستقبل جموع المهنئين بمنزله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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الفيصل يستقبل جموع المهنئين بمنزله

الفيصل يستقبل جموع المهنئين بمنزله
المناطق _مكه المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في منزله بجدة (الأحد) بعد صلاة المغرب جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك.
وخلال الاستقبال الذي حضره عدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة ومديرو الأجهزة الحكومية وجموع من المواطنين، هنأ سموه الجميع بهذه لمناسبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.
وبادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة سائلين الله أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان ، كما باركوا لسموه نجاح موسم العمرة في رمضان.

 

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