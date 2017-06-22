 محافظ المسارحة “الريثي ” يتقدم جموع المصلين في صلاة عيدالفطر المبارك ويزور المرضى وكبار السن والأعيان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ المسارحة “الريثي ” يتقدم جموع المصلين في صلاة عيدالفطر المبارك ويزور المرضى وكبار السن والأعيان

محافظ المسارحة “الريثي ” يتقدم جموع المصلين في صلاة عيدالفطر المبارك ويزور المرضى وكبار السن والأعيان
المناطق _ أحد المسارحة
تقدم محافظ أحد المسارحة أ. عبدالله بن محمد الريثي ، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد بالمحافظة ، كما أمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف.
 واستقبل محافظ المسارحة ، بقاعة  الضيافة بمبنى المحافظه المواطنين والأعيان والشيوخ ومديري الإدارات الحكومية المهنئين بالعيد ، حيث بادلهم التهاني والتبريكات، داعياً المولى عزوجل أن يتقبل صيامهم وقيامهم ، وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات،
ثم تناول الجميع طعام الإفطار بهذه المناسبة .
كما زار الريثي المرضى المنومين بمستشفى أحد المسارحة العام ، واستمع خلال الزيارة إلى شرح مؤجز من مدير المستشفى محمد بن عمران صفحي عن حالات المرضى المنومين.
وعقب ذلك زيارات معايدة للمواطنين من الأعيان وكبار السن والمرضى بمنازلهم ، وقدم التهنئة لهم ،
سائلا الله عزوجل ان يعيده على القيادة الرشيدة والأمتين الاسلامية والعربية بالخير والبركات ،  كما يقوم مساء اليوم بعد صلاة العشاء بمشاركة الأهالي فرحتهم بالعيد في عدد من المواقع المقررة للإحتفال بعيد الفطر المبارك.
رافق المحافظ الريثي خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة الرائد خازم العمري ، ومدير المرور الرقيب أول يحيى صفحي.

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