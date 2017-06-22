 رئيس هيئة الأركان يعايد مصابي القوات المسلحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة الأركان يعايد مصابي القوات المسلحة

رئيس هيئة الأركان يعايد مصابي القوات المسلحة
المناطق _واس

قدم معالي رئيس هيئة الأركان العامة ‏الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، للمنومين والمصابين من القوات المسلحة التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
جاء ذلك خلال زيارة معاليه للمنومين والمصابين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض اليوم، مؤكدا اعتزاز الوطن بتضحيات وشجاعة جنودنا البواسل على الحدود وهم يقفون بكل حزم وعزم لدحر كل معتدي على تراب أرض وحدود الوطن، فيما نقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
من جهتهم أكد المصابون تشرفهم وزملائهم بحفظ أمن وأمان هذا الوطن واستمرارهم بالدفاع وردع كل معتدي يحاول المساس بالوطن، كما نقل المصابون لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة مبايعتهم لسمو ولي العهد على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره، سألين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يجعلهما ذخرا للوطن، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .

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