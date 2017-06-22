 معايدة جوازات مطار أبها الإقليمي للمسافرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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معايدة جوازات مطار أبها الإقليمي للمسافرين

معايدة جوازات مطار أبها الإقليمي للمسافرين
المناطق _ عسير
عايدت جوازات مطار أبها الإقليمي المسافرين من القادمين والمغادرين عبر الرحلات الدولية بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدّم منسوبو جوازات مطار أبها الإقليمي الورود والتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأوضح المتحدث الإعلامي بجوازات منطقة عسير العقيد/ عبدالله بن حسين ال هادي أن جوازات منطقة عسير تسعد بخدمة المسافرين ومشاركتهم التهئنه بالعيد المبارك وعكس الصوره الإيجابية عن هذه البلاد المباركة للوافد الكريم وإدخال البهجة والسرور للمسافرين ومشاركتهم فرحتهم بالعيد وهو ما أضفى جوًا جميلًا انعكس على شعور المسافرين خاصة وان المنطقة سياحية يفد لها الزوار من كل مكان وتشهد خلال الصيف فعاليات كبيره تحتضنها ابها عاصمه السياحه العربيه لهذا العام .

وأكد العقيد “ال هادي ” ان ذلك يأتي في ظل توجيه سعادة مدير عام الجوازات اللواء / سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الذي يؤكد على المشاركة المجتمعية للجوازات والتواصل البناء والدائم مع الجمهور الكريم كما يأتي بمتابعة ميدانية من سعادة مدير جوازات منطقة عسير العميد / سعد بن ابراهيم الخالدي

من جانبه عبر عددٌ من المسافرين عن شكرهم لجوازات المطار على هذه المبادرة الجميلة والإنسانية واهتمامها بالمسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم.

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